ВС РФ пресекли попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
ВС РФ разрушили две переправы ВСУ через реку Жеребец на Краснолиманском направлении
Военные РФ разрушили две переправы ВСУ через реку Жеребец на Краснолиманском направлении, попытки украинских бойцов форсировать водную преграду обернулись провалом. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлениях населённых пунктов Райгородка и Нововодяное в Луганской Народной Республике. Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены", — сказал он.
Конашенков отметил, что ВС РФ уничтожили до 20 бойцов ВСУ и четыре пикапа.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ отразили атаку двух рот ВСУ на Купянском направлении. В результате уничтожено до 40 украинских военных и четыре боевые бронированные машины.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ