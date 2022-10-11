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Опубликовано 11 октября 2022, 10:23
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МО РФ показало видео с запуском ракет по украинским объектам

Минобороны показало пуск ракет по объектам военного управления и энергетики Украины

Минобороны России показало кадры пусков ракет морского базирования по объектам военного управления и энергетики Украины. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Ракетные пуски по украинским объектам военного управления и энергетики. Видео © Минобороны РФ

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, цель сегодняшнего удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Во Львове сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры
Во Львове сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры

Напомним, вчера и сегодня Россия наносит удары по объектам военной инфраструктуры и энергетики Украины. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Поступают сообщения о взрывах в Одесской области и Виннице, в Николаевской области и Днепре, атакована Ладыжинская ТЭС, позднее появились кадры оттуда с последствиями удара.

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Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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