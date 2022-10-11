По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, цель сегодняшнего удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Напомним, вчера и сегодня Россия наносит удары по объектам военной инфраструктуры и энергетики Украины. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Поступают сообщения о взрывах в Одесской области и Виннице, в Николаевской области и Днепре, атакована Ладыжинская ТЭС, позднее появились кадры оттуда с последствиями удара.