МО РФ показало видео с запуском ракет по украинским объектам
Минобороны показало пуск ракет по объектам военного управления и энергетики Украины
Минобороны России показало кадры пусков ракет морского базирования по объектам военного управления и энергетики Украины. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Ракетные пуски по украинским объектам военного управления и энергетики. Видео © Минобороны РФ
По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, цель сегодняшнего удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.
Напомним, вчера и сегодня Россия наносит удары по объектам военной инфраструктуры и энергетики Украины. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Поступают сообщения о взрывах в Одесской области и Виннице, в Николаевской области и Днепре, атакована Ладыжинская ТЭС, позднее появились кадры оттуда с последствиями удара.
Минобороны РФ