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11 октября, 10:23

Цели поражены: МО РФ показало видео с запуском ракет по украинским объектам

Минобороны показало пуск ракет по объектам военного управления и энергетики Украины

Минобороны России показало кадры пусков ракет морского базирования по объектам военного управления и энергетики Украины. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Ракетные пуски по украинским объектам военного управления и энергетики. Видео © Минобороны РФ

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, цель сегодняшнего удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

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Напомним, вчера и сегодня Россия наносит удары по объектам военной инфраструктуры и энергетики Украины. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Поступают сообщения о взрывах в Одесской области и Виннице, в Николаевской области и Днепре, атакована Ладыжинская ТЭС, позднее появились кадры оттуда с последствиями удара.

Обложка ©

Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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