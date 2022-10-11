В России предложили создать единый сервис оплаты коммунальных платежей для стран ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предлагается создать единый расчётный сервис за коммунальные услуги. Такую идею в письме на имя заместителя председателя российского правительства Алексея Оверчука предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

"С учётом развития информационных технологий в последние годы, прошу Вас оценить целесообразность создания в рамках ЕАЭС единого онлайн-сервиса, позволяющего гражданам стран – участниц договора дистанционно и удобно осуществлять коммунальные платежи за личное недвижимое имущество независимо от того, в какой из стран ЕАЭС они находятся", — приводит RT цитату из обращения.

Как отметил политолог, сегодня в рамках ЕАЭС нет единого сервиса, позволявшего бы гражданам оплачивать коммунальные услуги независимо от того, в какой из стран – участниц договора они проживают и осуществляют трудовую деятельность, имея при этом недвижимость в родной стране. Совершить необходимые оплаты дистанционно на территории иностранного для себя государства сейчас невозможно, добавил Орлов.