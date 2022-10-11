Более 20% россиян признались, что в детстве их никогда не хвалили

21% россиян признались, что в детстве никогда не слышали похвалы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого проектами "VK Добро Mail.ru" и "Дети Mail.ru". Исследование приурочено к Международному дню девочек, который отмечается 11 октября. В нём участвовало 2460 родителей из Москвы, Санкт-Петербурга и 50 крупных регионов РФ.

Согласно итогам опроса, четверть россиян заявила, что родители хвалили их за хорошие оценки. Кроме того, 25% респондентов рассказали, что получали одобрение взрослых просто так. Большинство участников исследования (99%) убеждены, что детей необходимо хвалить, 90% из них считают, что делать это стоит одинаково как с мальчиками, так и с девочками. Между тем 7% респондентов уверены, что одобрения со стороны родителей достойны, как правило, девочки, так как они более чувствительны, а представителям сильного пола необходима дисциплина.

Кроме того, стало известно, что 60% взрослых хвалят детей каждый день. 39% опрошенных отметили, что делают это для того, чтобы ребёнок чувствовал поддержку в семье. 28% респондентов полагают, что это лучшим образом повлияет на самооценку, а 13% — на воспитание. Согласно опросу, россияне хвалят детей за добрые дела, помощь по дому и успехи в творческих занятиях.