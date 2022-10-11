Дочерей с этими именами мамы никогда не любят по-настоящему

Авторитетом, эталоном для подражания у девочки всегда выступает мама. Если родительница любит ребёнка неискренне или слишком мало уделяет внимания, это может отразиться на характере малышки, принести ей определённые проблемы во взрослой жизни. Рассказываем, какие трудности в общении с матерями испытывают обладательницы следующих четырёх имён.

Женское имя Ева

В детстве Ева может испытывать трудности во взаимоотношениях с матерью. Фото © Unsplash

Лаконичное имя Ева переводится с древнееврейского как "озорная". Его носительницы обычно активны, легки характером и очень любопытны. Но часто в детстве могут испытывать трудности во взаимоотношениях с родителями. Ева, как и все девочки, тянется в первую очередь к матери, однако нередко женщина дочь отталкивает или мало обращает внимания. Этим можно объяснить неумение Евы находить общий язык с другими девушками, из-за чего круг общения женщины во взрослой жизни состоит в большей степени из мужчин. Опорой и поддержкой в жизни Евы всегда был и будет отец. Именно он расскажет дочери о женских хитростях, умении вести быт и как правильно флиртовать с мальчиками, чтобы добиться своего.

Имя Ада

Девочка, которую назовут Адой, рискует повторить все неудачи и несчастья матери. Фото © Unsplash

Девочка, названная Адой, рискует повторить все неудачи и несчастья матери. Стараясь от этого дочь оградить, женщина относится к ней холодно и отстранённо. Поэтому малышка с ранних лет познаёт всю боль одиночества и предательства самого близкого человека. Именно это закалит характер Ады, сделает сильной и самостоятельной, принципиально не показывающей слабостей и самостоятельно справляющейся с любыми трудностями и проблемами. Носительница имени, может, и не повторит судьбу родственницы, но сама вряд ли станет матерью. Потому как детская обида зачастую оказывается слишком велика и не позволяет Аде рисковать. А всё по причине страха обречь собственную дочь на такую же нелюбовь матери.

Галина

В своём тяжёлом для мужчин характере Галя обвинит маму. Фото © Unsplash

Воспитывая себя как личность, Галина постоянно ссорится с родителями и пытается выиграть у них в спорах. Она нарочно создаёт конфликтные ситуации, только чтобы поругаться и потренировать умение защищаться. Женщина по имени Галина вырастет с явной потребностью в доминировании над другими. Её суровый нрав не позволит быть нежной и ласковой девочкой, из-за чего проблем в личной жизни не избежать. В своём тяжёлом для мужчин характере Галя обвинит мать, что может рассорить женщин настолько, что те перестанут общаться и отрекутся друг от друга. Но, даже если такое и произойдёт, в душе носительница имени всё равно будет тосковать по родительнице и считать, что мама её просто недолюбила в детстве и от этого все проблемы.

Имя Марта

Марта сама является причиной ссор с матерью и причиной нелюбви родительницы. Фото © Unsplash