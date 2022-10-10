Илья Резник рассекретил миллионные гонорары певца Shaman — автора хита "Я русский"

Народный артист России, советский и российский поэт-песенник Илья Резник откровенно рассказал, сколько получает новомодный певец Shaman (Ярослав Дронов) за одно выступление. Резник, цитируя неназванного продюсера, сообщил, что теперь Shaman просит три миллиона 300 тысяч рублей за мероприятие. Причём ещё недавно аппетиты Дронова были куда меньше: один концерт стоил 600 тысяч рублей.

"А мы пишем песни бесплатно: "Наша армия самая сильная", "Служить России", "Посвящение президенту...". У меня даже язык не повернётся сказать, чтобы мне за них заплатили. Потому что такие произведения идут от сердца", — посетовал Резник в беседе с МК.