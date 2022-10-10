НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 12:37
3458

Умер клавишник золотого состава группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев

Не стало ещё одного музыканта из первого состава некогда популярной группы "Ласковый май": в Нижнем Новгороде скончался клавишник Михаил Афанасьев. О смерти артиста сообщил продюсер коллектива Андрей Разин, не назвав причин.

"Уникальный человек, которого любили безумно все в группе "Ласковый май", всегда все им дорожили и знали, насколько он вообще надёжный. Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы "Ласковый май", — сказал Разин.

Музыкальный менеджер добавил, что Афанасьев работал в группе бессменно, "всегда сопровождал все концерты". Михаил запомнился как верный товарищ: когда в "Ласковый май" пришёл 11-летний Андрей Гуров, клавишник взял шефство над молодым коллегой.

На бронзовом памятнике Шатунову не будет белых роз, и вот почему

На бронзовом памятнике Шатунову не будет белых роз, и вот почему

Ранее рассказывали, как "Ласковый май" забирал жизни участников группы и их близких. Жизнь была совсем не ласкова к тем, кто собирал стадионы. Что это? Проклятье "Ласкового мая" или предначертанное судьбой течение жизни? На участниках группы порча, как поделилась с Лайфом экстрасенс Дарья Миронова.

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / razin_andrei_lm

Марта Белова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров