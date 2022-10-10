Умер клавишник золотого состава группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев
Не стало ещё одного музыканта из первого состава некогда популярной группы "Ласковый май": в Нижнем Новгороде скончался клавишник Михаил Афанасьев. О смерти артиста сообщил продюсер коллектива Андрей Разин, не назвав причин.
"Уникальный человек, которого любили безумно все в группе "Ласковый май", всегда все им дорожили и знали, насколько он вообще надёжный. Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы "Ласковый май", — сказал Разин.
Музыкальный менеджер добавил, что Афанасьев работал в группе бессменно, "всегда сопровождал все концерты". Михаил запомнился как верный товарищ: когда в "Ласковый май" пришёл 11-летний Андрей Гуров, клавишник взял шефство над молодым коллегой.
Ранее рассказывали, как "Ласковый май" забирал жизни участников группы и их близких. Жизнь была совсем не ласкова к тем, кто собирал стадионы. Что это? Проклятье "Ласкового мая" или предначертанное судьбой течение жизни? На участниках группы порча, как поделилась с Лайфом экстрасенс Дарья Миронова.
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