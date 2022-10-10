Жуткие находки в квартирах москвичей, узнав о которых каждый поймёт, что он ещё чистюля

"Впечатление, что они 10 лет не убирали в доме"

В квартире в московском районе Ховрино был сделан дизайнерский ремонт, но там царили грязь и антисанитария, повсюду была пыль, в диване были "спрятаны" использованные средства контрацепции. Фото © Freepik / DCStudio

Однажды в столичную клининговую компанию с запросом на срочную генеральную уборку квартиры обратились жители района Ховрино. Жилплощадь была обставлена красивой мебелью, был выполнен дизайнерский ремонт. "Хозяева — молодые бизнесмены и, судя по всему, особо не любят заморачиваться с уборкой. Однако, когда я взялась за работу и оценила объёмы, сложилось впечатление, что они десять лет не убирали и не мыли ничего в своём доме", — вспоминает уборщица Ольга Малашкова.

Ольга говорит, что описать ту квартиру, не матерясь, просто невозможно: пыль была повсюду, на объекте царили грязь и антисанитария. Самой жуткой находкой стал резиновый комок, застрявший между половинками дивана. Некоторые из вас, наверное, догадались, что речь идёт о нескольких использованных презервативах.. "Как хорошо, что я была в перчатках. У меня возник рвотный рефлекс. В такие моменты сложно сдерживать себя и оставаться профессионалом. Никогда раньше я не испытывала такого омерзения".

Испанский стыд, или Засохшие остатки экскрементов в кровати

В доме у достаточно пожилой пары прямо в кровати были найдены засохшие остатки экскрементов. Делов наделали то ли пёс, то ли коты, обитающие в жилище. Фото © Freepik / jcomp

Малашкова рассказывает и о ситуации куда неприятнее, произошедшей как-то с её бывшей коллегой, пишет "Вечерняя Москва". Женщина убиралась в доме у стариков и в один момент, приподняв матрас, чтобы вытереть пыль на внутренней поверхности кровати, наткнулась на засохшие... экскременты. Клининг-леди выдохнула, лишь когда узнала, что в жилище помимо пенсионеров обитают пёс и два кота. На момент уборки животных в доме не было.

Обиднее всего, что именно такие личности потом при оценке твоей работы снижают баллы, чтобы в следующий раз при заказе получить скидку Ольга Малашкова Сотрудница клининговой компании