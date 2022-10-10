10 милых фото лапок, которые за пять минут помогут забыть обо всех тревогах
Каким бы день ни был сложным, всегда есть способы поднять настроение и хотя бы на пять минут забыть обо всём на свете. Например, с этой задачей точно справятся фотографии лапок из подборки ниже.
"У моей лучшей подруги самый милый маленький манчкин в мире... Познакомьтесь с Тео! Никогда раньше не видел, чтобы кошка так сидела на лапах", — little-bird.
Фото © Reddit / little-bird
"Вот как выглядят лапки новорождённого корги", — YoungCasanovaaa.
Фото © Reddit / YoungCasanovaaa
"Если присмотреться, её лапы на самом деле не оранжевые..." — meister2a.
Фото © Reddit / meister2a
"Щеночек греет маленькие лапки", — mhuraizee.
Фото © Reddit / mhuraizee
"Вот уже два месяца как Дарвин живёт с нами, а он всё так же держит лапки, когда спит", — compscilady.
Фото © Reddit / compscilady
"Наш Малыш научился сегодня давать лапу", — GenericJones.
Фото © Reddit / GenericJones
"Моя кошка настаивает, чтобы я держала её лапку-царапку, пока она спит у меня на коленях", — ryanechols.
Фото © Reddit / ryanechols
"Просто коллекция мягких лапулек", — mayaxs.
Фото © Reddit / mayaxs
"Ей уже 13 лет, но она до сих пор просит меня подержать её за лапку, когда мы куда-то едем", — LadyofHorror.
Фото © Reddit / LadyofHorror
"Его лапули! А ещё он не может забраться на одну ступеньку!" — GallowBoob.
Фото © Reddit / GallowBoob
Животные/ домашние питомцы
Reddit / YoungCasanovaaa, GallowBoob