10 милых фото лапок, которые за пять минут помогут забыть обо всех тревогах

"У моей лучшей подруги самый милый маленький манчкин в мире... Познакомьтесь с Тео! Никогда раньше не видел, чтобы кошка так сидела на лапах", — little-bird.

Фото © Reddit / little-bird

"Вот как выглядят лапки новорождённого корги", — YoungCasanovaaa.

Фото © Reddit / YoungCasanovaaa

"Если присмотреться, её лапы на самом деле не оранжевые..." — meister2a.

Фото © Reddit / meister2a

"Щеночек греет маленькие лапки", — mhuraizee.

Фото © Reddit / mhuraizee

"Вот уже два месяца как Дарвин живёт с нами, а он всё так же держит лапки, когда спит", — compscilady.

Фото © Reddit / compscilady

"Наш Малыш научился сегодня давать лапу", — GenericJones.

Фото © Reddit / GenericJones

"Моя кошка настаивает, чтобы я держала её лапку-царапку, пока она спит у меня на коленях", — ryanechols.

Фото © Reddit / ryanechols

"Просто коллекция мягких лапулек", — mayaxs.

Фото © Reddit / mayaxs

"Ей уже 13 лет, но она до сих пор просит меня подержать её за лапку, когда мы куда-то едем", — LadyofHorror.

Фото © Reddit / LadyofHorror

"Его лапули! А ещё он не может забраться на одну ступеньку!" — GallowBoob.