Как зрители раскрыли имена участников шоу "Аватар" с помощью секретного оружия

Кто Незнайка из шоу "Аватар"

Зрители подозревают, что за Незнайку в "Аватаре" поёт Ярослав Сумишевский. Фото © VK / Шоу "Аватар", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

В Незнайке зрителям долгое время виделся Дима Колдун, но артист участвует в передаче на другом канале, так что вряд ли задействован в "Аватаре". Самая популярная версия, на которую налегает член жюри Марк Тишман, — в образе Незнайки скрывается певец Ярослав Сумишевский. Её поддерживают и фанаты шоу.

Джинн из "Аватар"-шоу

Филипп Киркоров или Богдан Титомир могут скрываться в образе Джинна. Фото © VK / Шоу "Аватар", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

Джинн из шоу "Аватар" точно не Денис Клявер, но вполне может оказаться Филиппом Киркоровым. Или Богданом Титомиром — по поведению так точно. "Честно говоря, не думаю, что Джинн — это прям на победу, я думаю, ещё может быть выпуск-два. Что-то мне кажется, что ну немножко по репертуару, по исполнению всё хорошо, молодец, но не прям на победу".

Кто скрывается под маской Лешего в шоу "Аватар"

Члены жюри предположили, что Лешим из передачи "Аватар" управляет бывший участник дуэта "Чай вдвоём" Стас Костюшкин. Фото © VK / Шоу "Аватар", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

Леший в новом выпуске программы "Аватар" исполнил "Сказочную тайгу", и основная версия осталась прежней: под маской таится солист Большого театра Эльчин Азизов. А вот предположение, что Лешим может управлять экс-солист "Чай вдвоём" Стас Костюшкин, оказалось неправильным. Дело ещё и в том, что Костюшкин с песней "Сказочная тайга" участвовал в передаче "Шоумаскгоон". "Леший мне не понравился вообще, если честно, поднадоел мне Леший, честно, и я была рада, что решили всё-таки его вскрывать, хотя бы проверять какие-то версии", — заметила автор обзоров Аня Лапа.

Кто Мальвина в шоу "Аватар"

Мальвиной из "Аватар"-шоу может оказаться Регина Тодоренко или Юлиана Караулова. Фото © VK / Шоу "Аватар", AO "Телекомпания НТВ" / ntv.ru

Мальвина в шестом выпуске шоу "Аватар" исполнила трек Roar Кэти Перри. Члены жюри предполагают, что персонажа может озвучивать Юлиана Караулова или Регина Тодоренко. "Если нужно выбирать, я пока больше склоняюсь к Тодоренко всё-таки. Ну не скажу, что это какая-то основная версия, я прям её закрепляю, если честно. Мне нравится Мальвина тем, что она пока очень неоднозначна", — поделилась автор ютуб-канала Calendario.

Шоу "Аватар": кого раскрыли 8 октября

Раскрыть кого-то из аватаров в передаче от 8 октября члены звёздного жюри не смогли — впервые с выхода программы в эфир. Тимур Батрутдинов и компания опять попытались слить Дюймовочку, однако вновь не разгадали личность участницы шоу, назвав имя Настасьи Самбурской. И это при том, что версия ранее не звучала. Новые аватары — Чиполлино ("Половина сердца") и Снежная королева ("Угонщица"), их голоса звучали неестественно.