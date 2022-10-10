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10 октября, 12:20

5 мужских имён, которые отталкивают женщин

Словно личное проклятье, но у мужчин с этими именами всегда проблемы на любовном фронте. Девушки обходят этих парней стороной либо вовсе используют и исчезают. Кавалеры с какими именами в зоне риска?

Ещё в древности люди замечали, что у мужчин с одинаковыми именами судьбы складываются примерно похоже. Поэтому определили, что есть имена, притягивающие к хозяину деньги и успех, а есть и такие, чьи обладатели становятся главными неудачниками. Рассказываем про имена, носителям которых не светит счастье в любви, потому что они отталкивают женщин своей энергетикой.

Имя Вадим

Слишком переменчивый нрав Вадима часто отталкивает от этого мужчины любовь. Фото © Unsplash

Слишком переменчивый нрав Вадима часто отталкивает от этого мужчины любовь. Фото © Unsplash

Одна из причин, почему у обладателя этого имени нередко возникают проблемы в отношениях, — его изменчивый нрав. Вадим слишком непостоянен в предпочтениях, да и ответственности боится как огня. Вот и получается, что противоположный пол замечает в поведении Вадика легкомысленность по отношению к себе. Именно поэтому девушки не спешат связывать судьбу с таким кавалером. Ещё один существенный недостаток Вадима — нежелание заводить семью или переводить отношения в статус серьёзных. Женщины, которым хочется стабильности, такого отношения к себе не потерпят.

Мужское имя Афанасий

Афанасий считает себя всегда главным, поэтому не знает женской ласки. Фото © Unsplash

Афанасий считает себя всегда главным, поэтому не знает женской ласки. Фото © Unsplash

Имя Афанасий наделяет человека чрезмерной любовью к себе. Можно даже сказать, что большинство мужчин, кого так назвали, — жуткие нарциссы, не уважающие никого. Такие парни считают себя всегда главными, не прислушиваются к мнению избранниц, поэтому и не знают, что такое женская ласка. Чем старше Афанасий становится, тем чаще отталкивает прекрасных дам, так как ведёт себя непристойно. Этот мужчина груб и прямолинеен, не выносит романтики и стремится найти ту женщину, которая будет его обслуживать. Из-за таких требований Афанасий и остаётся одинок.

Никита

Как только Никита находит идеальную для себя девушку, начинает вести на неё охоту. Фото © Unsplash

Как только Никита находит идеальную для себя девушку, начинает вести на неё охоту. Фото © Unsplash

Обладатели популярного имени Никита тоже оказались в нашем списке мужчин, которые энергетикой отталкивают женщин. Причина кроется в невероятной целеустремлённости парней. Как только Никита находит, как ему кажется, идеальную для себя девушку, то практически открывает на неё охоту. Внимание обладателя этого имени к объекту симпатии перерастает в манию преследования. Никита готов шпионить за женщиной в социальных сетях, встречать после работы или подстраивать встречи, якобы случайные. Такая настойчивость отталкивает большинство представительниц прекрасного пола, потому что девушки изначально чувствуют в Нике некую опасность.

Мужское имя Захар

Словно проклятье, но за успех Захару приходится расплачиваться неудачами в личной жизни. Фото © Freepik

Словно проклятье, но за успех Захару приходится расплачиваться неудачами в личной жизни. Фото © Freepik

Мужчины с именем Захар получаются очень интересными личностями, которых любят и уважают друзья и коллеги. Но, словно проклятье, за это приходится расплачиваться неудачами в личной жизни. С детства у парня могут остаться воспоминания о том, что он постоянно сталкивался с отказами девочек, которые были ему интересны. Захар и в юности никак не может понять, по какой причине женщины обходят его стороной. Возможно, потому что безотказность носителя этого имени, когда друзья просят помочь, потенциальным партнёршам даёт сигнал: ты никогда не будешь для него на первом месте. Ещё Захар грешит неумением понимать намёки, нелюбовью к флирту и романтическим действиям. Такой мужчина прямолинеен, строг и порой слишком требователен, этим и отталкивает девушек.

Мирослав

Мирослав терпеть не может подстраиваться под окружающих, чем и отталкивает женщин. Фото © Freepik

Мирослав терпеть не может подстраиваться под окружающих, чем и отталкивает женщин. Фото © Freepik

Тот, кому дали имя Мирослав, с детства показывает всем своим видом самостоятельность. Стремление такого парня к независимости можно даже назвать манией, потому что во всех окружающих он видит угрозу своего подчинения. Из-за этого с любовью и романтикой у Мирослава не клеится. Мужчина терпеть не может слушать советы или подстраиваться под других людей, чем и отталкивает женщин. Потому что быть в отношениях — значит постоянно искать компромиссы. Ещё обладатель этого имени достаточно замкнут. Его внутренний мир богат и интересен, но входа туда практически ни для кого нет. А женщины не хотят строить любовь с кавалером, который относится к ним с поверхностным интересом.

Никогда не называйте дочерей этими именами, если не хотите вырастить полных неудачниц

Никогда не называйте дочерей этими именами, если не хотите вырастить полных неудачниц

До этого рассказывали, какими именами никогда не нужно называть сыновей, если не хотите вырастить полных неудачников.

Обложка ©

Unsplash

Елизавета Терешкова

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