5 мужских имён, которые отталкивают женщин

Ещё в древности люди замечали, что у мужчин с одинаковыми именами судьбы складываются примерно похоже. Поэтому определили, что есть имена, притягивающие к хозяину деньги и успех, а есть и такие, чьи обладатели становятся главными неудачниками. Рассказываем про имена, носителям которых не светит счастье в любви, потому что они отталкивают женщин своей энергетикой.

Имя Вадим

Слишком переменчивый нрав Вадима часто отталкивает от этого мужчины любовь. Фото © Unsplash

Одна из причин, почему у обладателя этого имени нередко возникают проблемы в отношениях, — его изменчивый нрав. Вадим слишком непостоянен в предпочтениях, да и ответственности боится как огня. Вот и получается, что противоположный пол замечает в поведении Вадика легкомысленность по отношению к себе. Именно поэтому девушки не спешат связывать судьбу с таким кавалером. Ещё один существенный недостаток Вадима — нежелание заводить семью или переводить отношения в статус серьёзных. Женщины, которым хочется стабильности, такого отношения к себе не потерпят.

Мужское имя Афанасий

Афанасий считает себя всегда главным, поэтому не знает женской ласки. Фото © Unsplash

Имя Афанасий наделяет человека чрезмерной любовью к себе. Можно даже сказать, что большинство мужчин, кого так назвали, — жуткие нарциссы, не уважающие никого. Такие парни считают себя всегда главными, не прислушиваются к мнению избранниц, поэтому и не знают, что такое женская ласка. Чем старше Афанасий становится, тем чаще отталкивает прекрасных дам, так как ведёт себя непристойно. Этот мужчина груб и прямолинеен, не выносит романтики и стремится найти ту женщину, которая будет его обслуживать. Из-за таких требований Афанасий и остаётся одинок.

Никита

Как только Никита находит идеальную для себя девушку, начинает вести на неё охоту. Фото © Unsplash

Обладатели популярного имени Никита тоже оказались в нашем списке мужчин, которые энергетикой отталкивают женщин. Причина кроется в невероятной целеустремлённости парней. Как только Никита находит, как ему кажется, идеальную для себя девушку, то практически открывает на неё охоту. Внимание обладателя этого имени к объекту симпатии перерастает в манию преследования. Никита готов шпионить за женщиной в социальных сетях, встречать после работы или подстраивать встречи, якобы случайные. Такая настойчивость отталкивает большинство представительниц прекрасного пола, потому что девушки изначально чувствуют в Нике некую опасность.

Мужское имя Захар

Словно проклятье, но за успех Захару приходится расплачиваться неудачами в личной жизни. Фото © Freepik

Мужчины с именем Захар получаются очень интересными личностями, которых любят и уважают друзья и коллеги. Но, словно проклятье, за это приходится расплачиваться неудачами в личной жизни. С детства у парня могут остаться воспоминания о том, что он постоянно сталкивался с отказами девочек, которые были ему интересны. Захар и в юности никак не может понять, по какой причине женщины обходят его стороной. Возможно, потому что безотказность носителя этого имени, когда друзья просят помочь, потенциальным партнёршам даёт сигнал: ты никогда не будешь для него на первом месте. Ещё Захар грешит неумением понимать намёки, нелюбовью к флирту и романтическим действиям. Такой мужчина прямолинеен, строг и порой слишком требователен, этим и отталкивает девушек.

Мирослав

Мирослав терпеть не может подстраиваться под окружающих, чем и отталкивает женщин. Фото © Freepik

Тот, кому дали имя Мирослав, с детства показывает всем своим видом самостоятельность. Стремление такого парня к независимости можно даже назвать манией, потому что во всех окружающих он видит угрозу своего подчинения. Из-за этого с любовью и романтикой у Мирослава не клеится. Мужчина терпеть не может слушать советы или подстраиваться под других людей, чем и отталкивает женщин. Потому что быть в отношениях — значит постоянно искать компромиссы. Ещё обладатель этого имени достаточно замкнут. Его внутренний мир богат и интересен, но входа туда практически ни для кого нет. А женщины не хотят строить любовь с кавалером, который относится к ним с поверхностным интересом.