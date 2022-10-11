Задержаны двое участников нападений на российских военнослужащих в 1999–2000 годах

Следственный комитет РФ и Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержали ещё двух членов вооружённой банды под общим руководством Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на российских военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 и 2000 годах. Об этом сообщила пресс-служба СК. Речь идёт об Адильхане Елманбетове и Тахире Бегельдиеве.

Один из задержанных уже заключён под стражу. Следствие также ходатайствует об аресте второго в связи с тяжестью совершённых ими преступлений. В Следственном комитете считают, что Бегельдиев и Елманбетов причастны к вооружённым нападениям в составе группировок Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих у станицы Червлённая в Чечне и в феврале – марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт Чеченской Республики. Тогда в ходе этих событий погибло 99 военнослужащих, в том числе 84 солдата десантных войск.