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11 октября, 10:27

Задержаны двое участников нападений на российских военнослужащих в 1999–2000 годах

ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба, причастных к убийству псковских десантников

Следственный комитет РФ и Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержали ещё двух членов вооружённой банды под общим руководством Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на российских военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 и 2000 годах. Об этом сообщила пресс-служба СК. Речь идёт об Адильхане Елманбетове и Тахире Бегельдиеве.

Задержание двух членов банды Басаева и Хаттаба. Видео © Следственный комитет РФ

"Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооружённый мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих)", — уточнили в СК РФ.

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Один из задержанных уже заключён под стражу. Следствие также ходатайствует об аресте второго в связи с тяжестью совершённых ими преступлений. В Следственном комитете считают, что Бегельдиев и Елманбетов причастны к вооружённым нападениям в составе группировок Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих у станицы Червлённая в Чечне и в феврале – марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт Чеченской Республики. Тогда в ходе этих событий погибло 99 военнослужащих, в том числе 84 солдата десантных войск.

Ранее Лайф сообщал, что оперативники задержали двух других участников банды Басаева и Хаттаба — Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова.

Обложка ©

Следственный комитет РФ

Илья Суриков

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