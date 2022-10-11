Валиева выступит в шоу Навки "Новая сказка Шахерезады" в роли Богини
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева выступит в роли Богини в ледовом шоу Татьяны Навки "Новая сказка Шахерезады". Об этом 16-летняя спортсменка рассказала в своём телеграм-канале.
Шоу "Новая сказка Шахерезады" будет идти в Москве с 24 декабря по 7 января. Валиева начнёт выступление в спектакле с 30 декабря.
Нынешним летом фигуристка уже участвовала в шоу Навки. Она играла главную роль в спектакле "Аленький цветочек".
Камила Валиева — действующая чемпионка России и Европы, а также победительница Олимпиады-2022 в Пекине в командных соревнованиях. Россиянке принадлежат мировые рекорды и в короткой программе, и в произвольной, и в сумме.
ТАСС / Сергей Бобылев