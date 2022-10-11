Десятки взрывов, воздушная тревога: Какие регионы Украины на данный момент сообщили об ударах

Ракетным ударам с утра вторника, 11 октября, подверглись как минимум десять областей Украины. Воздушная тревога объявлена на протяжении всего дня на всей территории Незалежной.

Так, утром председатель Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил об ударе по Ладыжинской ТЭС. При этом изначально он написал об атаке дронов-камикадзе, но позднее изменил запись. В результате регион частично остался без света.

Прилёты были зафиксированы в Ивано-Франковской области на западе Украины. Местные власти сообщали, что в результате поражён некий инфраструктурный объект. Правда, какой именно, они пока не уточнили. В Хмельницкой области также слышны взрывы, работает ПВО, сообщил глава региона Сергей Гамалий. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Взрывы были в небе над Киевской и Николаевской областями: сработали системы ПВО. Кроме того, глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона.