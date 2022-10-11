Десятки взрывов, воздушная тревога: Какие регионы Украины на данный момент сообщили об ударах
На Украине сообщили о ракетных ударах по десяти регионам
Ракетным ударам с утра вторника, 11 октября, подверглись как минимум десять областей Украины. Воздушная тревога объявлена на протяжении всего дня на всей территории Незалежной.
Так, утром председатель Винницкой областной администрации Сергей Борзов сообщил об ударе по Ладыжинской ТЭС. При этом изначально он написал об атаке дронов-камикадзе, но позднее изменил запись. В результате регион частично остался без света.
Прилёты были зафиксированы в Ивано-Франковской области на западе Украины. Местные власти сообщали, что в результате поражён некий инфраструктурный объект. Правда, какой именно, они пока не уточнили. В Хмельницкой области также слышны взрывы, работает ПВО, сообщил глава региона Сергей Гамалий. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
Взрывы были в небе над Киевской и Николаевской областями: сработали системы ПВО. Кроме того, глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона.
Информация о взрывах поступила также из Одесской, Ровенской, Днепропетровской областей. В частности, есть прилёты по Павлограду (Днепропетровская область). По неподтверждённым данным, удар пришёлся на железнодорожный узел. Взрывы были слышны и в Запорожской области, часть которой находится под контролем украинских военных. Так, от местных властей была информация о ракетных ударах по Хортице.
Напомним, сегодня утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. А накануне Россия также нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
Сайт ГСЧС Украины