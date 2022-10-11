Британские спецслужбы заявили о большом запасе вооружений у России
Глава британской спецслужбы Флеминг: У России по-прежнему глубокий запас вооружений
Несмотря на активные боевые действия на Украине, в России по-прежнему есть "глубокие запасы" вооружений. Об этом в интервью Би-би-си заявил руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг.
Глава британской спецслужбы также добавил, что признаков подготовки России к использованию ядерного оружия сейчас не зафиксировано.
"Я надеюсь, что мы бы увидели свидетельства [подготовки], если бы они начали двигаться по такому пути", — отметил Флеминг.
Ранее Лайф сообщал о том, что из-за поставок Украине у некоторых стран Европы заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружения. В частности, наблюдается дефицит 155-миллиметровых снарядов для артиллерии.
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