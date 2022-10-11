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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 11:05
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Британские спецслужбы заявили о большом запасе вооружений у России

Глава британской спецслужбы Флеминг: У России по-прежнему глубокий запас вооружений

Несмотря на активные боевые действия на Украине, в России по-прежнему есть "глубокие запасы" вооружений. Об этом в интервью Би-би-си заявил руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг.

Глава британской спецслужбы также добавил, что признаков подготовки России к использованию ядерного оружия сейчас не зафиксировано.

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"Я надеюсь, что мы бы увидели свидетельства [подготовки], если бы они начали двигаться по такому пути", — отметил Флеминг.

Ранее Лайф сообщал о том, что из-за поставок Украине у некоторых стран Европы заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружения. В частности, наблюдается дефицит 155-миллиметровых снарядов для артиллерии.

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Илья Суриков
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