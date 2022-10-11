Британские спецслужбы заявили о большом запасе вооружений у России

Несмотря на активные боевые действия на Украине, в России по-прежнему есть "глубокие запасы" вооружений. Об этом в интервью Би-би-си заявил руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг.

Глава британской спецслужбы также добавил, что признаков подготовки России к использованию ядерного оружия сейчас не зафиксировано.

"Я надеюсь, что мы бы увидели свидетельства [подготовки], если бы они начали двигаться по такому пути", — отметил Флеминг.