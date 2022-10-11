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11 октября, 10:58

Рахимова впервые за три месяца вышла во второй круг на турнире WTA

Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге турнира в румынской Клуж-Напоке переиграла Ольгу Данилович из Сербии со счётом 6:2, 6:4. Призовой фонд соревнований Transylvania Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 251,7 тысячи долларов.

Игра продолжалась чуть более полутора часов. За это время наша спортсменка допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12, отдав сербке одну свою подачу.

Карацев впервые за два месяца вышел во второй круг на турнире АТР

Карацев впервые за два месяца вышел во второй круг на турнире АТР

Рахимова впервые за три месяца вышла во второй круг на турнире WTA. Её следующей соперницей на соревнованиях в Румынии будет Юле Нимайер из Германии.

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WTA

Роман Фейгин
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