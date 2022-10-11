Рахимова впервые за три месяца вышла во второй круг на турнире WTA

Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге турнира в румынской Клуж-Напоке переиграла Ольгу Данилович из Сербии со счётом 6:2, 6:4. Призовой фонд соревнований Transylvania Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 251,7 тысячи долларов.

Игра продолжалась чуть более полутора часов. За это время наша спортсменка допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12, отдав сербке одну свою подачу.