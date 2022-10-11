Лавров не исключил проведения переговоров Путина и Байдена на G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Москва получит предложение о проведении переговоров российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена на полях саммита G20, то обязательно рассмотрит эту инициативу.

"Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и если поступит предложение, то тогда мы будем его рассматривать", — сказал глава МИД РФ в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".