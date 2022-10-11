НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 октября, 11:10

Путин продлил продовольственное эмбарго, введённое в ответ на антироссийские санкции

Президент РФ Владимир Путин в целях защиты национальных интересов страны подписал указ о продлении продовольственного эмбарго, введённого в ответ на западные санкции ещё в 2014 году.

"Постановляю продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству поручено обеспечить исполнение указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных мер.

ЕС ответит на удары по Украине новыми санкциями, но потолок цен на газ пока не обсуждается

ЕС ответит на удары по Украине новыми санкциями, но потолок цен на газ пока не обсуждается

А ранее президент поручил главам регионов России обеспечить функционирование экономик даже в жёстких условиях санкционных ограничений. По словам Путина, безусловное выполнение социальных обязательств стоит во главе угла всех задач.

Обложка ©

ТАСС / Григоров Гавриил

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров