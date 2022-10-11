Путин продлил продовольственное эмбарго, введённое в ответ на антироссийские санкции

Президент РФ Владимир Путин в целях защиты национальных интересов страны подписал указ о продлении продовольственного эмбарго, введённого в ответ на западные санкции ещё в 2014 году.

"Постановляю продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству поручено обеспечить исполнение указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных мер.