Совет Европы, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Евросовет и Европарламент не отреагируют на обращение главы СПЧ Валерия Фадеева о расправах над мирными жителями под Купянском. Об этом заявил блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков в эфире радио "Комсомольская правда".

"Нет, ничего не будут говорить, ничего не будут показывать. Если эти люди точно так же, как украинские нацисты, хором заявляют, что Донецк, Луганск, Запорожскую АЭС русские обстреливают сами, не задумываясь вообще абсолютно ни о чём. Больше нечем заняться, как восемь лет самим по себе лупить", — сказал он.

Публицист добавил, что логичнее было бы обстреливать станцию, на которой нет российских войск. Кроме того, Гоблин Пучков указал на сообразительность западного обывателя, который в состоянии самостоятельно отличить правду ото лжи. Однако здесь, по словам блогера, в игру вступают СМИ.

"Общественное сознание формируют СМИ, они именно этим и заняты. Если СМИ подаёт специальным образом подготовленную информацию, общественное сознание вот такое", — добавил блогер.

Вместе с тем президент США Джо Байден постоянно обвиняет российского коллегу Владимира Путина в различных последствиях конфликта на Украине, санкциях против РФ, из-за которых уровень инфляции растёт и бензин дорожает. И 95% американцев, уверен Гоблин Пучков, верят словам своего лидера. Поэтому в США и думают, что "Путин во всём виноват лично" и "русские сами себя обстреливают".

Напомним, 9 октября экс-командир нацбатальона "Азов"* Максим Жорин опубликовал кадры из Купянска. На видео запечатлены тела мирных жителей с подписью о расплате. Сам Жорин позднее изменил публикацию, добавив, что видео якобы взято "из телефона оккупанта". В ответ на эти кадры в Совбезе РФ пообещали жёсткую реакцию Москвы. Накануне глава СПЧ Фадеев направил обращения в ОБСЕ, ООН и МККК из-за убийств жителей под Купянском.