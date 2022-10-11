Путин пообещал подробно сообщать президенту ОАЭ о ситуации вокруг ЗАЭС
Президент России Владимир Путин пообещал подробно информировать главу ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна о ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом он заявил на встрече с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов.
"Я знаю о вашей озабоченности, связанной с Запорожской атомной электростанцией и всеми событиями, которые вокруг неё происходят. Расскажу вам подробно об этом", — сказал российский лидер.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Российскую компанию по эксплуатации станции возглавил Олег Романенко. Бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, после чего его выдворили за пределы региона.
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ТАСС / Павел Бедняков