Путин пообещал подробно сообщать президенту ОАЭ о ситуации вокруг ЗАЭС

Президент России Владимир Путин пообещал подробно информировать главу ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна о ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом он заявил на встрече с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов.

"Я знаю о вашей озабоченности, связанной с Запорожской атомной электростанцией и всеми событиями, которые вокруг неё происходят. Расскажу вам подробно об этом", — сказал российский лидер.