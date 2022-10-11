Парламент Эстонии предложил признать Россию спонсором терроризма

Члены Рийгикогу (парламента Эстонии) передали в производство проект резолюции, предлагающий признать Россию страной – спонсором терроризма и лишить её статуса постоянного члена Совбеза ООН. Об этом сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

Указывается, что проект резолюции передали 85 депутатов парламента. В дальнейшем комиссия по иностранным делам подготовит документ к отправке на пленарное заседание для обсуждения и голосования.

"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством – спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор", — говорится в документе.

При этом парламент Эстонии призывает международное сообщество последовать его примеру и признать РФ спонсором терроризма. В проекте также указывается, что республика резко осуждает военные действия России на Украине. Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Незалежной в результате "агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов", говорится в документе.

Вместе с тем парламент поддерживает требование лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и призывает государства – члены ЕС проявить единство в введении дополнительных экономических санкций против России и Белоруссии, а также рестрикций в отношении отдельных лиц.