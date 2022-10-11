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11 октября, 11:48

Песков уличил США в готовности вооружать Киев, делая конфликт "максимально больным"

РФ видит, что США готовы продолжать поставки вооружений Киеву и это делает конфликт для Украины "максимально больным". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Слышим официальные заявления действующей администрации [США], действующих военных о намерении дальше продолжать поставки вооружений [Киеву] и дальше фактически затягивать этот конфликт, делая его максимально больным для украинской стороны", — сказал представитель Кремля.

Лавров: Де-факто США давно участвуют в конфликте на Украине

Лавров: Де-факто США давно участвуют в конфликте на Украине

Напомним, буквально накануне президент США Джо Байден в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Киеву современные средства противовоздушной обороны.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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