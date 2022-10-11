Песков уличил США в готовности вооружать Киев, делая конфликт "максимально больным"

РФ видит, что США готовы продолжать поставки вооружений Киеву и это делает конфликт для Украины "максимально больным". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Слышим официальные заявления действующей администрации [США], действующих военных о намерении дальше продолжать поставки вооружений [Киеву] и дальше фактически затягивать этот конфликт, делая его максимально больным для украинской стороны", — сказал представитель Кремля.