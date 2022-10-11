Столтенберг ответил, может ли теракт на "Северных потоках" активизировать Пятую статью
Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности пойти на "необходимые меры" из-за теракта на "Северных потоках"
НАТО может активизировать Пятую статью договора о коллективной обороне в случае гибридных и кибератак на инфраструктуру стран – членов альянса. Об этом напомнил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможной реакции альянса на подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".
Напомним, что ЧП произошло в международных водах Балтийского моря у берегов Дании и Швеции. Дания — одна из стран, основавших НАТО, присоединилась к этому блоку в апреле 1949 года. Швеция может официально присоединиться к альянсу в самое ближайшее время.
"Мы можем принять меры в рамках Пятой статьи при гибридных и кибератаках на нашу общую инфраструктуру. Мы готовы пойти на необходимые меры, если они понадобятся", — сказал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов.
Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию. Президент России Владимир Путин заявил, что бенефициар данной диверсии известен всем.
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