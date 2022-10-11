Столтенберг ответил, может ли теракт на "Северных потоках" активизировать Пятую статью

НАТО может активизировать Пятую статью договора о коллективной обороне в случае гибридных и кибератак на инфраструктуру стран – членов альянса. Об этом напомнил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможной реакции альянса на подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Напомним, что ЧП произошло в международных водах Балтийского моря у берегов Дании и Швеции. Дания — одна из стран, основавших НАТО, присоединилась к этому блоку в апреле 1949 года. Швеция может официально присоединиться к альянсу в самое ближайшее время.