НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 октября, 13:49

Опасный думскроллинг: Эксперт назвала последствия частого чтения плохих новостей

Психолог Молчанова: Постоянное погружение в плохие новости чревато психологическими проблемами

Частое чтение плохих новостей может привести к нарушению сна и хроническому стрессу. Так считает доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат медицинских наук Светлана Молчанова.

Продолжительное погружение в поток негативных новостей получило название "думскроллинг". Эксперт считает, что для многих это своеобразная попытка уйти в себя. Но она предупредила, что постоянное поглощение отрицательной информации может привести к проблемам со сном, ухудшению настроения и хроническому стрессу.

Что такое думскроллинг и как бороться с зависимостью от плохих новостей

Что такое думскроллинг и как бороться с зависимостью от плохих новостей

По мнению Молчановой, думскроллинг может проявляться у людей, которые не ценят своё время и не способны его правильно организовать. Несмотря на это, специалист призывает не обвинять их в слабоволии.

"На потребление пессимистичного контента многие тратят большое количество времени, однако не стоит обвинять таких людей в зависимости или слабоволии. Они прекрасно осознают, что цифровое путешествие влияет не на их капитал, а лишь на время, которого у них, по их мнению, хватит на целую жизнь", — сказала Молчанова изданию "Петербургский дневник".

Избавиться от привычки думскроллинга можно радикально: на время отказаться от всех источников получения информации. Или же есть вариант попросту потреблять её дозированно, придерживаться определённого режима. Молчанова рекомендовала избегать просмотра информационной ленты впустую и не пичкать себя бесполезными новостями. Лучше посвятить время чему-то более приятному и расслабляющему.

Ранее Лайф рассказывал о том, что сотрудники Техасского технологического университета нашли связь между плохими новостями в СМИ и ухудшением здоровья человека.

Обложка ©

Getty Images / Ivan Pantic

Илья Суриков
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров