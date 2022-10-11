Опасный думскроллинг: Эксперт назвала последствия частого чтения плохих новостей

Частое чтение плохих новостей может привести к нарушению сна и хроническому стрессу. Так считает доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат медицинских наук Светлана Молчанова.

Продолжительное погружение в поток негативных новостей получило название "думскроллинг". Эксперт считает, что для многих это своеобразная попытка уйти в себя. Но она предупредила, что постоянное поглощение отрицательной информации может привести к проблемам со сном, ухудшению настроения и хроническому стрессу.

По мнению Молчановой, думскроллинг может проявляться у людей, которые не ценят своё время и не способны его правильно организовать. Несмотря на это, специалист призывает не обвинять их в слабоволии.

"На потребление пессимистичного контента многие тратят большое количество времени, однако не стоит обвинять таких людей в зависимости или слабоволии. Они прекрасно осознают, что цифровое путешествие влияет не на их капитал, а лишь на время, которого у них, по их мнению, хватит на целую жизнь", — сказала Молчанова изданию "Петербургский дневник".

Избавиться от привычки думскроллинга можно радикально: на время отказаться от всех источников получения информации. Или же есть вариант попросту потреблять её дозированно, придерживаться определённого режима. Молчанова рекомендовала избегать просмотра информационной ленты впустую и не пичкать себя бесполезными новостями. Лучше посвятить время чему-то более приятному и расслабляющему.