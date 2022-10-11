Хакеры Killnet парализовали работу крупнейшего банка США JP Morgan
Российские хакеры из Killnet парализовали работу крупнейшего инвестиционного банка США JP Morgan. О блокировке всей сетевой инфраструктуры кредитной организации заявили сами участники группировки в телеграм-канале.
В настоящее время клиенты JP Morgan не могут продавать свои активы, управлять банковскими операциями и даже зайти в онлайн-кабинет. Сотрудники учреждения также лишились доступа к данным о решениях клиентов, согласовании платёжных операций. Кроме того, представители кредитной организации остались без информации о ряде платформ, в числе которых JP Morgan ACCESS, JP Morgan DEVELOPER, ABR, PaymentNet, JP Morgan Online.
В самом банке пока не сообщали о каких-либо проблемах с денежными операциями.
Ранее хакеры Killnet сообщили о взломе сайта Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), которая занимается предотвращением кибератак на информсистемы Молдавии. До этого они также атаковали более 200 ресурсов Эстонии после демонтажа памятника Т-34.
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