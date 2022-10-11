Хакеры Killnet парализовали работу крупнейшего банка США JP Morgan

В настоящее время клиенты JP Morgan не могут продавать свои активы, управлять банковскими операциями и даже зайти в онлайн-кабинет. Сотрудники учреждения также лишились доступа к данным о решениях клиентов, согласовании платёжных операций. Кроме того, представители кредитной организации остались без информации о ряде платформ, в числе которых JP Morgan ACCESS, JP Morgan DEVELOPER, ABR, PaymentNet, JP Morgan Online.