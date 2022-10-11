Отец четырёх детей из Подмосковья решил отправиться добровольцем на СВО
Житель Солнечногорска, решивший стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. Обложка © Телеканал "360"
Отец четырёх детей из подмосковного Солнечногорска решил стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. В беседе с телеканалом "360" мужчина объяснил, почему пошёл на такой шаг.
"У меня четверо детей, я не хочу, чтобы беда пришла к нам, её надо закончить там. Ждать меня будет весь Солнечногорск и вся Россия. У меня от руки фашистов без вести пропал в 1942 году мой прадед, надо за него доделать работу", — отметил он.
По данным СМИ, неравнодушному жителю Солнечногорска 48 лет, он пенсионер органов внутренних дел и старший лейтенант запаса.
Ранее Лайф писал, что житель Балашихи принял решение оставить работу в школе и стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. Провожать добровольца пришла его супруга.