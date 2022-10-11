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11 октября, 13:38

Отец четырёх детей из Подмосковья решил отправиться добровольцем на СВО

<p>Житель Солнечногорска, решивший стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. Обложка © <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/otets-chetyreh-detej-iz-solnechnogorska-reshil-otpravitsja-v-zonu-svo-dobrovoltsem/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360"</a></p>

Житель Солнечногорска, решивший стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. Обложка © Телеканал "360"

Отец четырёх детей из подмосковного Солнечногорска решил стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. В беседе с телеканалом "360" мужчина объяснил, почему пошёл на такой шаг.

"У меня четверо детей, я не хочу, чтобы беда пришла к нам, её надо закончить там. Ждать меня будет весь Солнечногорск и вся Россия. У меня от руки фашистов без вести пропал в 1942 году мой прадед, надо за него доделать работу", — отметил он.

По данным СМИ, неравнодушному жителю Солнечногорска 48 лет, он пенсионер органов внутренних дел и старший лейтенант запаса.

В Госдуме предложили ещё одну меру поддержки мобилизованных

В Госдуме предложили ещё одну меру поддержки мобилизованных

Ранее Лайф писал, что житель Балашихи принял решение оставить работу в школе и стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. Провожать добровольца пришла его супруга.

Никита Осипов

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