Отец четырёх детей из Подмосковья решил отправиться добровольцем на СВО

"У меня четверо детей, я не хочу, чтобы беда пришла к нам, её надо закончить там. Ждать меня будет весь Солнечногорск и вся Россия. У меня от руки фашистов без вести пропал в 1942 году мой прадед, надо за него доделать работу", — отметил он.