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Опубликовано 11 октября 2022, 13:38
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Отец четырёх детей из Подмосковья решил отправиться добровольцем на СВО

Житель Солнечногорска, решивший стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. Обложка © Телеканал "360"

Житель Солнечногорска, решивший стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. Обложка © Телеканал "360"

Отец четырёх детей из подмосковного Солнечногорска решил стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. В беседе с телеканалом "360" мужчина объяснил, почему пошёл на такой шаг.

"У меня четверо детей, я не хочу, чтобы беда пришла к нам, её надо закончить там. Ждать меня будет весь Солнечногорск и вся Россия. У меня от руки фашистов без вести пропал в 1942 году мой прадед, надо за него доделать работу", — отметил он.

По данным СМИ, неравнодушному жителю Солнечногорска 48 лет, он пенсионер органов внутренних дел и старший лейтенант запаса.

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Ранее Лайф писал, что житель Балашихи принял решение оставить работу в школе и стать добровольцем в рамках частичной мобилизации. Провожать добровольца пришла его супруга.

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Никита Осипов
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