Моральное опустошение бойцов ВСУ связали с ударами РФ по инфраструктуре

Массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины со стороны России ослабили моральный дух бойцов ВСУ. Таким мнением поделился генерал-майор ФСБ РФ в отставке Александр Михайлов в беседе с РИА "Новости". По его мнению, украинские солдаты поняли, что Москва может ответить.

"Безусловно, удары по территории Украины сильно ударили и по моральному духу украинских солдат, которые совершенно чётко почувствовали, что Россия может ответить не по-детски, причём ответить там, где находится тыл украинской армии", — отметил собеседник агентства.

По словам Михайлова, уже сегодня находящиеся на фронте ощущают, что у бойцов ВСУ "наступает моральное опустошение". Отставной офицер уверен: раньше военные Киева считали, что у них есть прочный тыл, а это оказалось "совсем не так". При этом руководство Украины "впало в агонию" после ударов России, однако фактически жители Незалежной сейчас прочувствуют то, что творилось в Донбассе восемь лет, и начнут задумываться, уверен эксперт.