Моральное опустошение бойцов ВСУ связали с ударами РФ по инфраструктуре
Отставной офицер ФСБ Михайлов заявил, что удары по инфраструктуре Украины ослабили дух ВСУ
Массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины со стороны России ослабили моральный дух бойцов ВСУ. Таким мнением поделился генерал-майор ФСБ РФ в отставке Александр Михайлов в беседе с РИА "Новости". По его мнению, украинские солдаты поняли, что Москва может ответить.
"Безусловно, удары по территории Украины сильно ударили и по моральному духу украинских солдат, которые совершенно чётко почувствовали, что Россия может ответить не по-детски, причём ответить там, где находится тыл украинской армии", — отметил собеседник агентства.
По словам Михайлова, уже сегодня находящиеся на фронте ощущают, что у бойцов ВСУ "наступает моральное опустошение". Отставной офицер уверен: раньше военные Киева считали, что у них есть прочный тыл, а это оказалось "совсем не так". При этом руководство Украины "впало в агонию" после ударов России, однако фактически жители Незалежной сейчас прочувствуют то, что творилось в Донбассе восемь лет, и начнут задумываться, уверен эксперт.
Напомним: сегодня утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. А накануне Россия также нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
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