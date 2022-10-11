На Украине вышла из строя система Starlink, используемая ВСУ

На территории Украины вышла из строя система спутниковой связи Starlink, используемая Вооружёнными силами Украины. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Система связи Starlink на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства выведена из строя, сообщает ряд источников. Ракетные удары сегодня вывели из строя ряд терминалов спутниковой связи Starlink", — написал он в телеграм-канале.

По словам Рогова, в Генштабе ВСУ ситуация близка к потере управления подразделениями. Официального подтверждения этой информации на украинских источниках пока нет.