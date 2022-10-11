На Украине вышла из строя система Starlink, используемая ВСУ
Рогов заявил, что система Starlink на Украине вышла из строя
На территории Украины вышла из строя система спутниковой связи Starlink, используемая Вооружёнными силами Украины. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Система связи Starlink на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства выведена из строя, сообщает ряд источников. Ракетные удары сегодня вывели из строя ряд терминалов спутниковой связи Starlink", — написал он в телеграм-канале.
По словам Рогова, в Генштабе ВСУ ситуация близка к потере управления подразделениями. Официального подтверждения этой информации на украинских источниках пока нет.
Ранее Илон Маск отказался комментировать информацию о сбоях в работе Startlink на Украине. Бизнесмен сослался на то, что это "конфиденциальная информация".
Wikipedia / Steve Jurvetson