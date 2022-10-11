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11 октября, 13:17

Дачникам рассказали, как эффективно использовать опавшую листву

Садовник Дубенюк: Опавшую листву на дачных участках можно использовать как удобрение

Опавшую листву на дачных участках можно использовать как удобрение. Об этом в беседе с РИАМО рассказал главный садовник ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк.

"Это хороший органический материал, который перерабатывается в удобрения. Убирают листву с газонов, убирают листву, поражённую болезнями или вредителями, а в остальных местах можно оставить", — отметил он, добавив, что выкидывать листья не надо.

Юрист рассказал, за что дачники могут получить штрафы

Юрист рассказал, за что дачники могут получить штрафы

Ранее эксперт Юшин назвал риски для России от разведения кур на дачах. Он призвал потенциальных владельцев птицеферм прислушиваться к специалистам Россельхознадзора и региональных ветслужб.

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Shutterstock

Никита Осипов
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