Дачникам рассказали, как эффективно использовать опавшую листву

Опавшую листву на дачных участках можно использовать как удобрение. Об этом в беседе с РИАМО рассказал главный садовник ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк.

"Это хороший органический материал, который перерабатывается в удобрения. Убирают листву с газонов, убирают листву, поражённую болезнями или вредителями, а в остальных местах можно оставить", — отметил он, добавив, что выкидывать листья не надо.