Пространство на Невском проспекте превратится в читальный зал под открытым небом

17 октября в Санкт-Петербурге у станции метро "Гостиный двор" откроется выставка "Вечерний Санкт-Петербург": 105 лет с городом", на которой будут представлены события и лица, которые оставили след в истории города. Она продлится три недели. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Как город отреагировал на смерть Сергея Есенина, что означало знаменитое постановление о журналах "Звезда" и "Ленинград", отменивших в печати Анну Ахматову и Михаила Зощенко. Корреспонденты "Вечёрки" открывали Ленинградский метрополитен и авиалинию Ленинград – Москва, присутствовали при рождении первого в мире атомного ледокола и встречали первые "Алые паруса", вместе с большой страной они приветствовали первого космонавта Земли Юрия Гагарина и кричали "Зенит" — чемпион!" в 1984 году. Мы отобрали газетные полосы, на которых отражена история как самого издания, так и история нашего города и страны", — рассказал издатель газеты Кирилл Смирнов.

Жители и гости Северной столицы смогут познакомиться с историей вечерних городских газет, а также узнают о проектах издания — например, о 30-километровом международном марафоне Пушкин – Петербург, который в следующем году отметит 100-летие. Однако юбилей отметят не только выставкой, но и музыкальным спектаклем, в котором примут участие ведущие артисты Петербурга. Его покажут 17 октября во Дворце Белосельских-Белозерских.