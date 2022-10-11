С призами за активность: "Сферум" запускает "Марафон общения" для учителей

Образовательная платформа "Сферум" запускает "Марафон общения" для учителей. В рамках акции педагоги смогут развить свои цифровые навыки и выиграть полезную технику для себя и образовательной организации. Чтобы принять участие, необходимо установить на свой смартфон "VK Мессенджер", зайти в учебный профиль "Сферум" и просто начать им активно пользоваться — создавать чаты с учениками и коллегами, обмениваться сообщениями и файлами.

Как сообщили Лайфу организаторы, "Марафон общения" будет проводиться в три этапа: с 11-го по 31 октября, с 1-го по 30 ноября и с 1-го по 26 декабря 2022 года. Ежемесячно десять самых активных учителей, которые создадут наибольшее количество чатов и будут вести в них регулярные коммуникации, получат смартфоны в качестве призов. А пяти самым активным школам, чьи учителя примут участие в акции, подарят по ноутбуку для образовательного процесса. Самому активному региону месяца достанутся умные колонки "VK Капсула Мини" с голосовым помощником Марусей — по одной для каждой школы. Подробнее об условиях акции можно узнать здесь.