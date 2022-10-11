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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 12:53
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Бойцов ВСУ деморализует нежелание Киева идти на диалог с Москвой, уверен социолог

Социолог Филиппов: Военная поддержка США не придаёт уверенности украинским бойцам

Военная поддержка западных стран, в частности США, не придаёт уверенности украинским бойцам. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил социолог Алексей Филиппов. По его мнению, в основном ВСУ деморализует нежелание командования и властей Незалежной защитить жителей страны и пойти на переговоры с Россией.

"Этого не делается просто потому, что руководство Незалежной погрязло в коррупции, и там все через одного являются военными преступниками. Кроме того, тылы не защищены, даже при активной поддержке западных покровителей, поставляющих современные зенитно-ракетные системы и комплексы ПВО", — подчеркнул Филиппов.

Социолог добавил, что из-за способности российских военных дистанционно ликвидировать объекты критически важной для украинских бойцов инфраструктуры эскапистов среди противника станет больше. Специалист заключил, что Москва постепенно меняет тактику в ходе спецоперации и уже не боится уничтожать возможности ВСУ.

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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил об упаднических настроениях среди украинских военных из-за российских ударов 10 октября. По его мнению, украинские военные осознали, что у них нет надёжного тыла.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Никита Осипов
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