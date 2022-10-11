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11 октября, 12:47

"Суверенитет, свобода, созидание, справедливость": Цитата Путина появилась на стене Лувра

Цитата Путина появилась на стене Лувра в Париже

Цитата из выступления российского президента Владимира Путина на русском языке появилась на стене Лувра в Париже. Кадры опубликовали пользователи в "Твиттере".

"В основе сплочённости — суверенитет, свобода, созидание, справедливость", — гласит надпись на стене музея.

Цитата Путина на стене Лувра в Париже. Видео © Twiiter / Luigi

"Человек, меняющий мир": Поздравление для Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине

"Человек, меняющий мир": Поздравление для Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французские каналы транслируют выступления Путина в прямом эфире. Кроме того, они сами переводят речь российского лидера на французский язык.

Обложка ©

Twiiter / Luigi

Артур Лапсаков

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