"Суверенитет, свобода, созидание, справедливость": Цитата Путина появилась на стене Лувра
Цитата Путина появилась на стене Лувра в Париже
Цитата из выступления российского президента Владимира Путина на русском языке появилась на стене Лувра в Париже. Кадры опубликовали пользователи в "Твиттере".
"В основе сплочённости — суверенитет, свобода, созидание, справедливость", — гласит надпись на стене музея.
Цитата Путина на стене Лувра в Париже. Видео © Twiiter / Luigi
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французские каналы транслируют выступления Путина в прямом эфире. Кроме того, они сами переводят речь российского лидера на французский язык.
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Twiiter / Luigi