"Суверенитет, свобода, созидание, справедливость": Цитата Путина появилась на стене Лувра

Цитата из выступления российского президента Владимира Путина на русском языке появилась на стене Лувра в Париже. Кадры опубликовали пользователи в "Твиттере".

"Человек, меняющий мир": Поздравление для Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французские каналы транслируют выступления Путина в прямом эфире. Кроме того, они сами переводят речь российского лидера на французский язык.