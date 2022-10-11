Наталью Ветлицкую потребовали признать иноагентом из-за дискредитации ВС РФ
Генпрокуратура получила обращение с просьбой признать Наталью Ветлицкую иноагентом
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой признать российскую певицу Наталью Ветлицкую иноагентом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на документ.
"Просим <...> рассмотреть вопрос о признании Ветлицкой Н.И. физическим лицом – иностранным иноагентом на основании статьи 2.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", — говорится в документе.
Указывается, что в ходе мониторинга Instagram* сотрудники организации установили, что Ветлицкая, проживающая сейчас в Испании, размещает посты, в которых открыто выражает недовольство решениями, принимаемыми Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным в отношении спецоперации на Украине. Вместе с тем артистка размещает фото и видео с иностранных интернет-ресурсов, которые порочат и унижают достоинство россиян, военных и властей РФ. В данной соцсети на Ветлицкую подписано более 52 тысяч пользователей, поэтому организация считает, что здесь можно утверждать о публичности призывов, которые дискредитируют использование ВС России в целях защиты интересов страны и её граждан. Вместе с тем Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией просит генпрокурора привлечь певицу к административной ответственности.
Ранее Генпрокуратуру призвали проверить скандальный пост Пугачёвой про хейтеров. Соответствующее обращение на имя Краснова направил Бородин. Он призвал Генпрокуратуру провести в отношении Пугачёвой проверку, а также лишить её наград и почётных званий.
* Деятельность организации Meta (владеет Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
ТАСС / Балашова Татьяна