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11 октября, 12:40
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Наталью Ветлицкую потребовали признать иноагентом из-за дискредитации ВС РФ

Генпрокуратура получила обращение с просьбой признать Наталью Ветлицкую иноагентом

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой признать российскую певицу Наталью Ветлицкую иноагентом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на документ.

  • Обращение Бородина на имя Краснова с просьбой признать Ветлицкую иноагентом. Фото © Telegram / SHOT
    Обращение Бородина на имя Краснова с просьбой признать Ветлицкую иноагентом. Фото © Telegram / SHOT
  • Обращение Бородина на имя Краснова с просьбой признать Ветлицкую иноагентом. Фото © Telegram / SHOT
    Обращение Бородина на имя Краснова с просьбой признать Ветлицкую иноагентом. Фото © Telegram / SHOT

Обращение Бородина на имя Краснова с просьбой признать Ветлицкую иноагентом. Фото © Telegram / SHOT

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"Просим <...> рассмотреть вопрос о признании Ветлицкой Н.И. физическим лицом – иностранным иноагентом на основании статьи 2.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", — говорится в документе.

Указывается, что в ходе мониторинга Instagram* сотрудники организации установили, что Ветлицкая, проживающая сейчас в Испании, размещает посты, в которых открыто выражает недовольство решениями, принимаемыми Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным в отношении спецоперации на Украине. Вместе с тем артистка размещает фото и видео с иностранных интернет-ресурсов, которые порочат и унижают достоинство россиян, военных и властей РФ. В данной соцсети на Ветлицкую подписано более 52 тысяч пользователей, поэтому организация считает, что здесь можно утверждать о публичности призывов, которые дискредитируют использование ВС России в целях защиты интересов страны и её граждан. Вместе с тем Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией просит генпрокурора привлечь певицу к административной ответственности.

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Ранее Генпрокуратуру призвали проверить скандальный пост Пугачёвой про хейтеров. Соответствующее обращение на имя Краснова направил Бородин. Он призвал Генпрокуратуру провести в отношении Пугачёвой проверку, а также лишить её наград и почётных званий.

* Деятельность организации Meta (владеет Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Обложка ©

ТАСС / Балашова Татьяна

Светлана Оперук

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