Наталью Ветлицкую потребовали признать иноагентом из-за дискредитации ВС РФ

Указывается, что в ходе мониторинга Instagram* сотрудники организации установили, что Ветлицкая, проживающая сейчас в Испании, размещает посты, в которых открыто выражает недовольство решениями, принимаемыми Москвой и президентом РФ Владимиром Путиным в отношении спецоперации на Украине. Вместе с тем артистка размещает фото и видео с иностранных интернет-ресурсов, которые порочат и унижают достоинство россиян, военных и властей РФ. В данной соцсети на Ветлицкую подписано более 52 тысяч пользователей, поэтому организация считает, что здесь можно утверждать о публичности призывов, которые дискредитируют использование ВС России в целях защиты интересов страны и её граждан. Вместе с тем Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией просит генпрокурора привлечь певицу к административной ответственности.