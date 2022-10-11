Budweiser обрадовала россиян планами вернуться на отечественный рынок

Для российских любителей пива на полках магазинов может вскоре вновь появиться бренд Budweiser, ведь чешский производитель думает над возможностью возвращения на рынок РФ. Об этом сообщает iDNES со ссылкой на главу компании Петра Дворжака.

"Ничто не запрещает нам быть на российском рынке, нет никаких санкций, которые лишают нас возможности экспортировать продукцию в Россию. Но нам нужен надёжный путь на рынок", — заявил Дворжак.

К настоящему моменту компания смогла разобраться с оставшимися обязательствами в России. При этом Дворжак заметил, что в этом году возобновление экспорта маловероятно.