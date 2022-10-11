Внук Зюганова назвал "непонятной провокацией" сообщения о задержании

Депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид впервые высказался о "задержании" из-за не оплаченного бензина на заправке. В беседе с "Газетой.ru" он назвал поднявшуюся вокруг его персоны шумиху "непонятной провокацией".

"Это была очередная непонятная провокация. <...> Могу сказать, что это может с любым человеком произойти. Вы заезжаете на заправку, оплачиваете, вам кассир ничего не говорит, вы уходите. Потом на вас пишется заявление", — отметил праламентарий.

Зюганов-младший отметил, что ситуация с неоплатой бензина уже решена. И вообще, никто его не задерживал, как пишут некоторые СМИ. Сотрудники ДПС лишь попросили депутата вернуться на АЗС, чтобы оплатить покупку топлива, что тот и сделал. По мнению Зюганова, неприятного инцидента можно было бы избежать, будь сотрудники заправки более внимательными.