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11 октября, 12:27

Внук Зюганова назвал "непонятной провокацией" сообщения о задержании

<p>Леонид Зюганов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zuganov_leonid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Леонид Зюганов</a></p>

Леонид Зюганов. Обложка © VK / Леонид Зюганов

Депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид впервые высказался о "задержании" из-за не оплаченного бензина на заправке. В беседе с "Газетой.ru" он назвал поднявшуюся вокруг его персоны шумиху "непонятной провокацией".

"Это была очередная непонятная провокация. <...> Могу сказать, что это может с любым человеком произойти. Вы заезжаете на заправку, оплачиваете, вам кассир ничего не говорит, вы уходите. Потом на вас пишется заявление", — отметил праламентарий.

Зюганов-младший отметил, что ситуация с неоплатой бензина уже решена. И вообще, никто его не задерживал, как пишут некоторые СМИ. Сотрудники ДПС лишь попросили депутата вернуться на АЗС, чтобы оплатить покупку топлива, что тот и сделал. По мнению Зюганова, неприятного инцидента можно было бы избежать, будь сотрудники заправки более внимательными.

Геннадий Зюганов назвал провокацией сообщения о задержании внука

Геннадий Зюганов назвал провокацией сообщения о задержании внука

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Москве задержали внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова. На одной из заправок заподозрили, что депутат Мосгордумы Леонид Зюганов не оплатил бензин.

Наталья Исакова

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