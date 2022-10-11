Песков: Поставка США Киеву современных систем ПВО не изменит целей спецоперации
Поставка Вашингтоном современных систем ПВО Киеву не изменит целей России в рамках спецоперации. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, станут ли США из-за этого решения одной из сторон украинского конфликта.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США предоставят Украине современные средства ПВО. Также, комментируя российские удары по объектам энергетики Незалежной, он отметил, что Вашингтон намерен привлечь Москву к ответственности "за зверства и военные преступления".
Агентство городский новостей "Москва" / Сергей Киселёв