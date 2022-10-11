Песков: США изрядно залезли в украинский конфликт, только "уши торчат"

Власти Соединённых Штатов уже изрядно залезли в конфликт на Украине, даже невооружённым глазом видно, как их "уши торчат". Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Де-факто США уже изрядно залезли в это дело (украинский конфликт. — Прим. Лайфа). По-русски, это уши торчат весьма, их видно невооружённым глазом. Де-факто США уже завязли в этом конфликте", — сказал представитель Кремля.