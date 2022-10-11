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11 октября, 11:58

Песков: США изрядно залезли в украинский конфликт, только "уши торчат"

Власти Соединённых Штатов уже изрядно залезли в конфликт на Украине, даже невооружённым глазом видно, как их "уши торчат". Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Де-факто США уже изрядно залезли в это дело (украинский конфликт. — Прим. Лайфа). По-русски, это уши торчат весьма, их видно невооружённым глазом. Де-факто США уже завязли в этом конфликте", — сказал представитель Кремля.

Песков уличил США в готовности вооружать Киев, делая конфликт "максимально больным"

Песков уличил США в готовности вооружать Киев, делая конфликт "максимально больным"

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что де-факто США давно участвуют в конфликте на Украине. Вашингтон не только снабжает Киев оружием, но и предоставляет разведданные со спутников, отметил министр.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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