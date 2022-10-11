Названы продукты, ухудшающие здоровье волос

Сладкие продукты могут навредить целостности и здоровью волос. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. По словам эксперта, к такой пище относятся, в частности, мёд и варенье. Специалист заметил, что сладости ухудшают не только состояние волос, но и кожи, которая из-за таких продуктов раньше стареет.

"Второе — это плохие жиры. Можно сказать, что это маргарин и избыток подсолнечного масла. Про маргарин все догадываются, а про то, что подсолнечное масло, — не все, потому что оно всегда шло как полезное. Но в пище россиян подсолнечное масло опасно преобладает над оливковым, и это очень плохо", — добавил Гинзбург.

Нарушают здоровье волос в том числе изделия из мяса глубокой переработки, к которым относятся колбаса, сосиски и сардельки. Кроме того, вредными являются солёные продукты, например рыба и овощи. Для поддержания здоровья волос врач порекомендовал есть ягоды и фрукты, а также включить в рацион восточные приправы. Будут полезными также кисломолочные продукты и те, что содержат сложные углеводы.