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11 октября, 11:53

Премьер Венгрии Орбан: Мир на Украине возможен только после переговоров России и США

Исключительно на основе переговоров между Россией и США можно достигнуть мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан немецкому журналу Cicero.

Политик считает неверной позицию, что конфликт завершится переговорами Москвы и Киева. Он уверен, что Украина может обороняться только благодаря американской поддержке.

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"Тот, кто думает, что эта война будет завершена путём российско-украинских переговоров, не живёт в этом мире. Реальность выглядит иначе", — сказал Орбан.

Он добавил, что США должны достигнуть соглашения с Россией, только тогда конфликт завершится.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что призвал глав Евросоюза во время саммита в Праге вести переговоры о нерасширении украинского конфликта. Политик подчеркнул, что Будапешт отстоял национальные интересы при принятии восьмого пакета санкций ЕС против России, так как они не коснулись важной для страны сферы энергетики.

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Getty Images / Sean Gallup

Илья Суриков

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