Исключительно на основе переговоров между Россией и США можно достигнуть мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан немецкому журналу Cicero.

Политик считает неверной позицию, что конфликт завершится переговорами Москвы и Киева. Он уверен, что Украина может обороняться только благодаря американской поддержке.

"Тот, кто думает, что эта война будет завершена путём российско-украинских переговоров, не живёт в этом мире. Реальность выглядит иначе", — сказал Орбан.

Он добавил, что США должны достигнуть соглашения с Россией, только тогда конфликт завершится.