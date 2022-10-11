Песков не стал давать оценку предложению о запрете военнообязанным россиянам покидать страну
В Кремле отказались давать оценку предложению главы Госсовета Крыма Владимира Константинова не выпускать из России военнообязанных мужчин в период мобилизации или военное время. Как сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ему неизвестно, чтобы инициатива кем-то рассматривалась всерьёз.
"В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что автор инициативы предложил внести изменения в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Военнообязанным гражданам предлагается запретить выезжать за границу в период общей или частичной мобилизации, либо в военное время без разрешения военкоматов или властей. "Беглецов" же предлагают вносить в реестр иноагентов.
Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин