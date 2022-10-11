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11 октября, 11:55

Песков не стал давать оценку предложению о запрете военнообязанным россиянам покидать страну

В Кремле отказались давать оценку предложению главы Госсовета Крыма Владимира Константинова не выпускать из России военнообязанных мужчин в период мобилизации или военное время. Как сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ему неизвестно, чтобы инициатива кем-то рассматривалась всерьёз.

"В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что автор инициативы предложил внести изменения в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Военнообязанным гражданам предлагается запретить выезжать за границу в период общей или частичной мобилизации, либо в военное время без разрешения военкоматов или властей. "Беглецов" же предлагают вносить в реестр иноагентов.

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Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин

Александр Юнашев

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