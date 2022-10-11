В Днепропетровской области вводят режим тотальной экономии электроэнергии

Власти Днепропетровской области вводят режим тотальной экономии электроэнергии после российских ударов по объектам инфраструктуры. Об этом сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.

"В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура", — приводит его слова издание "Страна.ua".