В Днепропетровской области вводят режим тотальной экономии электроэнергии
Власти Днепропетровской области вводят режим тотальной экономии электроэнергии после российских ударов по объектам инфраструктуры. Об этом сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.
"В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура", — приводит его слова издание "Страна.ua".
По его словам, ракеты попали по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах, в результате чего есть серьёзные разрушения.
Ранее Лайф писал, что из-за повреждения энергообъектов в Киеве вводятся почасовые отключения электричества. Ориентировочное время применения: 8:00 – 12:00, 20:00 – 24:00, указали в энергоснабжающей компании.
Telegram-канал Валентин Резніченко / Дніпропетровська