НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 октября, 12:10

В Днепропетровской области вводят режим тотальной экономии электроэнергии

Власти Днепропетровской области вводят режим тотальной экономии электроэнергии после российских ударов по объектам инфраструктуры. Об этом сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко в телеграм-канале.

"В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура", — приводит его слова издание "Страна.ua".

По его словам, ракеты попали по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах, в результате чего есть серьёзные разрушения.

Десятки взрывов, воздушная тревога: Какие регионы Украины на данный момент сообщили об ударах

Десятки взрывов, воздушная тревога: Какие регионы Украины на данный момент сообщили об ударах

Ранее Лайф писал, что из-за повреждения энергообъектов в Киеве вводятся почасовые отключения электричества. Ориентировочное время применения: 8:00 – 12:00, 20:00 – 24:00, указали в энергоснабжающей компании.

Обложка ©

Telegram-канал Валентин Резніченко / Дніпропетровська

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров