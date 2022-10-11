Эксперт рассказал, нужно ли ослаблять требования к сроку годности товаров

Если требования по остаточному сроку годности товаров ослабят, то магазины не будут заинтересованы брать продукты, на которые распространится эта норма, так как сократится время для их продажи. Об этом в беседе с "Радио Sputnik" заявил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Так специалист отреагировал на соответствующую инициативу ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз".

"Производители предлагают зафиксировать такие сроки, чтобы ретейлеры не отказывались принимать данный товар. Такое предложение не выглядит актуальным для ретейла, потому что, если остаётся меньше половины срока годности товара, у ретейлера остаётся меньше времени на продажу этого товара, а если ретейлер не успевает продать товар вовремя, его нужно утилизировать", — подчеркнул Карпов.

Он добавил, что Минпромторг будет обсуждать данную тему с представителями отрасли. При этом за срок годности товара отвечает именно производитель, подчеркнул эксперт. Также он занимается вопросом качества продукта. В связи с этим собеседник "Радио Sputnik" посоветовал поставщикам вовремя поставлять товар в торговлю и "меньше работать на склад".