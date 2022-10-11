Диетолог назвал смертельно опасные средства для похудения
Диетолог Ковальчук: Мочегонные и слабительные средства для похудения смертельно опасны
Употребление мочегонных и слабительных средств для похудения может закончиться летально. Об этом в беседе с Ura.ru заявил глава клиники коррекции веса, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. По словам эксперта, это связано с почечной недостаточностью, о которой многие россияне не знают.
"Люди ходят с незнанием, начинают стимулировать почки мочегонными средствами. И на этом фоне можно умереть. То же самое происходит и с печенью. То есть жировой гепатоз печени может у некоторых перерасти в цирроз печени. И никто об этом не узнает, пока не сдаст анализы", — отметил Ковальков.
Врач подчеркнул, что данные средства не могут воздействовать на жировую ткань, а мифы об их пользе распространены из-за безграмотности россиян и нежелания обращаться к специалистам.
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