Глава МИД Индонезии подтвердила участие Путина и Зеленского на G20
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский примут участие в саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдёт с 15 по 16 ноября на Бали. Об этом сообщила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.
"Ответ на наше приглашение всё ещё положительный", — сказала она в ходе пресс-конференции в Джакарте.
Министр указала на нестабильность текущей мировой обстановки и добавила, что индонезийская сторона, в свою очередь, "продолжает налаживать связь" с главами РФ и Незалежной. Стоит отметить, что ни Москва, ни Киев пока официально не подтвердили очное присутствие лидеров стран на предстоящем саммите.
Ранее Лайф рассказывал, что Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина во время визита на саммит G20. При этом вопрос, приедет ли президент РФ на саммит, "зависит от окончательной позиции российского лидера".
Twitter / G20 Indonesia