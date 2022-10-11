Глава МИД Индонезии подтвердила участие Путина и Зеленского на G20

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский примут участие в саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдёт с 15 по 16 ноября на Бали. Об этом сообщила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

"Ответ на наше приглашение всё ещё положительный", — сказала она в ходе пресс-конференции в Джакарте.

Министр указала на нестабильность текущей мировой обстановки и добавила, что индонезийская сторона, в свою очередь, "продолжает налаживать связь" с главами РФ и Незалежной. Стоит отметить, что ни Москва, ни Киев пока официально не подтвердили очное присутствие лидеров стран на предстоящем саммите.