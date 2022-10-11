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11 октября, 12:44
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В Киеве слышна стрельба

СМИ сообщают о стрельбе в Киеве, предположительно, по беспилотнику

В Киеве слышна стрельба из автоматического оружия, об этом сообщает телеграм-канал украинского издания Klymenko Time. Там же опубликовали видео, снятые очевидцами.

В Киеве слышны звуки стрельбы. Видео © Telegram / Klymenko Time

По данным портала, предположительно, стрельбу ведут по беспилотнику. Местные власти пока не дали официальных комментариев о происходящем. Украинское издание "Вести" утверждает, что тревога не была объявлена.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в Киеве с 11 октября планируют выключать электроэнергию (не более чем на четыре часа) из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры.

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Wikipedia / Vadim Zhivotovsky

Илья Суриков

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