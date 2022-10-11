В Киеве слышна стрельба
СМИ сообщают о стрельбе в Киеве, предположительно, по беспилотнику
В Киеве слышна стрельба из автоматического оружия, об этом сообщает телеграм-канал украинского издания Klymenko Time. Там же опубликовали видео, снятые очевидцами.
В Киеве слышны звуки стрельбы. Видео © Telegram / Klymenko Time
По данным портала, предположительно, стрельбу ведут по беспилотнику. Местные власти пока не дали официальных комментариев о происходящем. Украинское издание "Вести" утверждает, что тревога не была объявлена.
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Ранее Лайф сообщал о том, что в Киеве с 11 октября планируют выключать электроэнергию (не более чем на четыре часа) из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры.
Wikipedia / Vadim Zhivotovsky