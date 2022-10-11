В Киеве слышна стрельба из автоматического оружия, об этом сообщает телеграм-канал украинского издания Klymenko Time. Там же опубликовали видео, снятые очевидцами.

В Киеве слышны звуки стрельбы. Видео © Telegram / Klymenko Time

По данным портала, предположительно, стрельбу ведут по беспилотнику. Местные власти пока не дали официальных комментариев о происходящем. Украинское издание "Вести" утверждает, что тревога не была объявлена.