Две электроподстанции уничтожены в результате ударов по Львовской области
Во Львовской области ракетными ударами полностью уничтожено две электроподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Максим Козицкий. По его словам, сегодня при обстреле региона снаряды вновь попали в две электроподстанции, повреждённые ударами накануне.
"Во Львовской области российские ракеты повторно попали в две электроподстанции, которые подверглись обстрелам вчера. Они полностью уничтожены", — сказал он в эфире телемарафона.
Ранее глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона.
Напомним, сегодня утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. А накануне Россия также нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
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