Шотландский футбольный клуб оштрафовали за выходку фанатов с баннером "К чёрту королеву"

Шотландский футбольный клуб "Селтик" оштрафовали на 15 тысяч евро по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это произошло из-за баннера, порочащего память королевы Елизаветы II.

Плакат с надписью "К чёрту королеву" вывесили фанаты шотландского клуба 14 сентября на матче против донецкого "Шахтёра" в Варшаве. Инцидент произошёл за пять дней до похорон королевы Великобритании, сообщает STV Sport.

На другом баннере болельщики написали такие слова: "Сожалеем о вашей утрате, Майкл Фэган". Это отсылка к человеку, который в 1982 году забрался в спальню к Елизавете II. УЕФА, объясняя причину штрафа, назвал баннеры провокационными и неуместными для спортивного мероприятия.