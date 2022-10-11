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11 октября, 13:04

Шотландский футбольный клуб оштрафовали за выходку фанатов с баннером "К чёрту королеву"

УЕФА оштрафовал шотландский футбольный клуб за баннер против Елизаветы II

Шотландский футбольный клуб "Селтик" оштрафовали на 15 тысяч евро по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это произошло из-за баннера, порочащего память королевы Елизаветы II.

Плакат с надписью "К чёрту королеву" вывесили фанаты шотландского клуба 14 сентября на матче против донецкого "Шахтёра" в Варшаве. Инцидент произошёл за пять дней до похорон королевы Великобритании, сообщает STV Sport.

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На другом баннере болельщики написали такие слова: "Сожалеем о вашей утрате, Майкл Фэган". Это отсылка к человеку, который в 1982 году забрался в спальню к Елизавете II. УЕФА, объясняя причину штрафа, назвал баннеры провокационными и неуместными для спортивного мероприятия.

Ранее Лайф сообщал о том, что УЕФА объявил национальным федерациям Старого Света об ошибке в календаре квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Обложка ©

Пресс-служба клуба "Селтик"

Илья Суриков

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