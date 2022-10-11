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11 октября, 13:20

Специалист объяснил поведение "яжематерей" и посоветовал им обратиться к врачу

Психотерапевт Фомин объяснил невротическим типом проявляющуюся агрессивность у матерей

Рождение ребёнка актуализирует психологические особенности женщины, и если она была невротической личностью до беременности, то после неё также часто проявляет агрессивность. Об этом рассказал психотерапевт Евгений Фомин.

"Это означает, что человек, который становится родителем и начинает сильно агрессировать при любой удобной ситуации, изначально был невротичной личностью. Просто материнство или отцовство усилило в нём (ней) эти черты", — приводит его слова "Вечерняя Москва".

Именно по этой причине на детских площадках и в других местах можно стать свидетелем скандалов "яжемамочек", ведь не каждая мама будет участвовать в дворовых разборках с другим человеком. Подобные же нервозные личности часто неправильно интерпретируют конфликтную ситуацию и сразу лезут на рожон.

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"Они способны увидеть проблему даже там, где её нет. Это ещё одна черта "яжематерей". И чрезмерная реакция — это последствия неправильной интерпретации событий", — добавил специалист.

Боясь осуждения окружающих, если они не защитят ребёнка в критической ситуации, такие родительницы переходят черту морали и показывают оскал, добавил Фомин. Побороть чрезмерную агрессивность, которая в женщине заложена изначально, можно с помощью специалиста, иных способов нет, заключил врач.

Ранее юрист Фатима Дзгоева пояснила, сколько должен длиться декрет и как правильно его брать. Она отметила, что отпуск по беременности и родам может взять только беременная женщина на сроке 30 недель либо 28 недель, если речь идёт о многоплодной беременности.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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