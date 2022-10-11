Специалист объяснил поведение "яжематерей" и посоветовал им обратиться к врачу

Рождение ребёнка актуализирует психологические особенности женщины, и если она была невротической личностью до беременности, то после неё также часто проявляет агрессивность. Об этом рассказал психотерапевт Евгений Фомин.

"Это означает, что человек, который становится родителем и начинает сильно агрессировать при любой удобной ситуации, изначально был невротичной личностью. Просто материнство или отцовство усилило в нём (ней) эти черты", — приводит его слова "Вечерняя Москва".

Именно по этой причине на детских площадках и в других местах можно стать свидетелем скандалов "яжемамочек", ведь не каждая мама будет участвовать в дворовых разборках с другим человеком. Подобные же нервозные личности часто неправильно интерпретируют конфликтную ситуацию и сразу лезут на рожон.

"Они способны увидеть проблему даже там, где её нет. Это ещё одна черта "яжематерей". И чрезмерная реакция — это последствия неправильной интерпретации событий", — добавил специалист.

Боясь осуждения окружающих, если они не защитят ребёнка в критической ситуации, такие родительницы переходят черту морали и показывают оскал, добавил Фомин. Побороть чрезмерную агрессивность, которая в женщине заложена изначально, можно с помощью специалиста, иных способов нет, заключил врач.