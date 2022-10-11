Сыровар Сирота пожаловался на проблемы с продажей конопли

Сыровар Олег Сирота собрал небольшой урожай конопли на своей ферме в подмосковной Истре. Речь идёт о техническом растении, которое было выращено под контролем сотрудников полиции. Однако теперь у фермера возникли проблемы с продажей, хотя интерес покупателей есть.

"Урожай небольшой. Давить масло смысла нет. Поэтому я хочу продать её в качестве веников для бани. Парение на конопле — это классно, аромат и пар хорошие. А вот как продать, как люди повезут — вообще непонятно. Ну, то есть едет человек с пучком конопли, ему спасибо не скажут, а потащат в полицию", — приводит телеканал "360" слова Сироты.

Фермер отметил, что у подмосковных банщиков есть запрос на веники из конопли. Если вдруг продать её всё-таки получится, то в следующем году Сирота увеличит площадь посевов, чтобы в перспективе сделать из урожая масло или волокно.